Путин: Финансируемая «Газпромом» радиостанция занимает крайнюю позицию по любым вопросам, но спокойно работает в РФ

Одна из радиостанций, которая финансируется ПАО «Газпром», занимает крайне непримиримую позицию по многим вопросам, однако спокойно работает в России. Аналогичные примеры в других странах, где бы СМИ с такой позицией финансировались из государственных источников, найти сложно, Об этом заявил в среду в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин «Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и [при этом] занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас. «Газпром» финансирует одну из наших радиостанций. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй [в редакции] имеет там иностранный паспорт или вид на жительство. Работает, ничего», — сказал Путин.