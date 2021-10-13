Путин: Финансируемая «Газпромом» радиостанция занимает крайнюю позицию по любым вопросам, но спокойно работает в РФ

Одна из радиостанций, которая финансируется ПАО «Газпром», занимает крайне непримиримую позицию по многим вопросам, однако спокойно работает в России. Аналогичные примеры в других странах, где бы СМИ с такой позицией финансировались из государственных источников, найти сложно, Об этом заявил в среду в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин «Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и [при этом] занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас. «Газпром» финансирует одну из наших радиостанций. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй [в редакции] имеет там иностранный паспорт или вид на жительство. Работает, ничего», — сказал Путин.
2021-10-13T16:47:13+03:00
2021-10-13T17:10:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:47, 13 октября 2021
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