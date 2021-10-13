Путин заверил, что Муратову не грозит признание иноагентом, если он будет соблюдать российское законодательство

Владимир Путин заверил, что нобелевскому лауреату, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову не грозит признание иноагентом, если он будет соблюдать российское законодательство. Но если журналист его нарушит, то никакие заслуги не спасут его от

ответственности, заявил президент в ходе пленарной сессии «Российской энергетической недели». Путин предположил, что если Муратов «будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям».

Президент также заявил, что в России «живы демократия и оппозиция», она критикует власть, причем так жестко, как в других странах не делают. Далеко «не все» оппозиционеры «сидят в тюрьме», а упомянутый (речь шла об Алексее Навальном), находится в заключении «не за политическую деятельность».