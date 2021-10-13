Путин: Навальный находится в колонии не за политическую деятельность, а за уголовные преступления

Блогер Алексей Навальный находится в тюрьме не за свою политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели. «Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причем неоднократно. Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона. Это должно иметь когда-то какие-то последствия для тех, кто это делает», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.