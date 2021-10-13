Instagram начал блокировать посты петербургской учительницы, уволенной из школы из-за блога о сексуальном просвещении

Instagram начал блокировать посты петербургской учительницы Ольги Щеголевой, уволенной из школы из-за блога о сексуальном просвещении. Щеголева рассказала интернет-изданию «Фонтанка», что сегодня, например, был заблокирован старый пост с фотографией веточки растения. Женщина назвала произошедшее кибербуллингом. Она отмечает, что посты начали блокировать из-за массовых жалоб пользователей, появившихся после того, как о ее истории написали СМИ. По словам Щеголевой, она написала инстаграму и запросила проверку жалоб, но неизвестно, сколько это займет времени.

Из-за своего блога Щеголева была вынуждена уволиться из школы при Консерватории имени Римского-Корсакова. Это произошло из-за недовольства некоторых родителей тематикой блога.