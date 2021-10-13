Черногория назвала имена россиян, получивших «золотые паспорта» — гражданство страны в обмен на инвестиции

Черногория назвала имена россиян, получивших так называемые «золотые паспорта» — гражданство страны в обмен на инвестиции. В списке 166 имен выходцев из России, США, Китая и других стран. Среди них — российские бизнесмены и чиновники или их тезки, обращает внимание РБК. В документе, в частности, упоминаются полные тезки: Олега Сафонова, возглавлявшего Ростуризм в 2014-2019 годах; члена совета директоров ТМК Александра Ширяева, бизнес-партнера миллиардера Романа Абрамовича, бывшего первого зампреда правительства Чукотки Андрея Городилова, А также Сергея Балаганского, бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит», который в 2015 году остался без лицензии и вскоре лишился собственного капитала.

Черногория запустила программу «Гражданство через инвестиции» в 2019 году. Аналогичная действует в том числе на Мальте. Ранее похожий механизм выдачи гражданства существовал на Кипре, но страна отказалась от него в прошлом году.