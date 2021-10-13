Тверской суд Москвы в эти минуты рассматривает вопрос о мере пресечения ректору Шанинки Сергею Зуеву

Тверской суд Москвы в эти минуты рассматривает вопрос о мере пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук, известного как «Шанинка», Сергею Зуеву. Следствие просит его арестовать на два месяца. Ранее профессора допросили в качестве подозреваемого в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования. Вину он не признает.

Профессор Высшей школы экономики и литературный критик Александр Архангельский сказал о намерении выступить личным поручителем Зуева. Он считает, что задержание ректора Шанинки является сигналом для других вузов. Такое мнение он высказал в эфире «Эха». Александр Архангельский добавил, что Шанинка является выдающимся университетом страны, которым нужно гордиться.