В Белоруссии подписчикам Телеграм-каналов, которые признали экстремистскими, будет угрожать уголовная ответственность

В Белоруссии подписчикам Телеграмм-каналов, которые власти признали экстремистками, теперь будет угрожать уголовная ответственность.

Тех, кто читает аккаунты каналов в мессенджерах, будут привлекать по статье об участии в экстремистских формированиях. По соответствующей статье гражданина могут посадить в тюрьму на срок до семи лет. Как отмечают минские силовики, речь идет не только о мессенджере Телеграм, но и о других социальных сетях.

Таким образом, под угрозой реального срока оказались тысячи белорусов, подписанных на такие Телеграмм-каналы как NEXTA, «Страна для жизни», «Чай с малиновым вареньем» и «Беларусь головного мозга». Кроме того, ранее власти республики признали экстремистами и ряд СМИ, среди которых интернет-портал TUT.by и дочернее издание Zerkalo.io, а также «Белсат» и сайт спортивных новостей Tribuna. Только в одном мессенджере Телеграм, эти аккаунты насчитывают почти 1,5 миллиона подписчиков. Правда, сколько из них белорусы, не известно.

По состоянию на август в республике экстремистскими власти признали свыше 170 различных каналов в мессенджерах и чатов в социальных сетях.