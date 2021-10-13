Суд в Минске оставил под стражей журналиста «Комсомольской правды в Белоруссии» Геннадия Можейко. Как передает корреспондент ТАСС, жалоба защиты осталась без удовлетворения. В самом издании утверждают, что Можейко обвиняют в разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти. Такой вывод «Комсомольская правда» сделала исходя из того, что журналист не вышел на свободу после десяти суток с момента задержания.