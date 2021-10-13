Россия готова увеличить транзит газа в ЕС через Украину, если Европа увеличит закупки, утверждают в Кремле

Президент России Владимир Путин называет «политизированной болтовней» заявления об использовании Москвой энергетики в качестве оружия. По его словам, Россия увеличивает поставки газа в Европу, в то время как партнеры из других стран, в частности США, их уменьшают. Ранее еврокомиссия упрекнула «Газпром» в том, что он выполняет свои обязательства только по долгосрочным контрактам, но при этом практически не поставляет дополнительные объемы газа.
2021-10-13T16:02:39+03:00
2021-10-13T16:02:39+03:00
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16:02, 13 октября 2021
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