Россия готова увеличить транзит газа в ЕС через Украину, если Европа увеличит закупки, утверждают в Кремле

Президент России Владимир Путин называет «политизированной болтовней» заявления об использовании Москвой энергетики в качестве оружия. По его словам, Россия увеличивает поставки газа в Европу, в то время как партнеры из других стран, в частности США, их уменьшают. Ранее еврокомиссия упрекнула «Газпром» в том, что он выполняет свои обязательства только по долгосрочным контрактам, но при этом практически не поставляет дополнительные объемы газа.