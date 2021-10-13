Бизнесмен и ресторатор Табаков считает, что церемония вручения звезд «Мишлен» утратила первоначальный смысл

Бизнесмен и ресторатор Антон Табаков считает, что церемония вручения звезд «Мишлен» утратила первоначальный смысл. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «На мой взгляд, определение этой звездности начиналось совсем по-другому и было совсем не для этого, а сейчас этим занимаются не те люди, это не те рестораны и никакого отношения это не имеет к тому престижу, который изначально был заложен», — пояснил А.Табаков.

Вместе с тем он отметил, что «сам факт того, что на российские рестораны обратили внимание – это замечательно». «Я говорю как пользователь, а не как бизнесмен: у нас замечательные рестораны, они движутся в правильном направлении», — заключил А.Табаков.

14 октября будет представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы. Россия станет 33-й страной, где выпускают гид Michelin, а Москва — первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.

5 октября в бельгийском Антверпене прошла церемония The World's 50 Best Restaurants 2021 года. В первую пятерку рейтинга попали рестораны из Дании, Испании и Перу. Главный приз достался ресторану Noma из Копенгагена. Российские проекты White Rabbit и Twins Garden заняли 25 и 30 места.