85% россиян, по данным ВЦИОМа, готовы принять участие во Всероссийской переписи населения. При этом более 40% отметили, что могут сделать это на портале Госуслуг, то есть дистанционно. 58% респондентов заявили, что будут следить за новостями о ходе переписи. Напомню, она будет проводиться с 15-го октября по 14-е ноября.