85% россиян, по данным ВЦИОМа, готовы принять участие во Всероссийской переписи населения. При этом более 40% отметили, что могут сделать это на портале Госуслуг, то есть дистанционно. 58% респондентов заявили, что будут следить за новостями о ходе переписи. Напомню, она будет проводиться с 15-го октября по 14-е ноября.
2021-10-13T15:36:08+03:00
2021-10-13T15:36:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:36, 13 октября 2021
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