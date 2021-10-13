Наталья Поклонская сказала в интервью телеканалу РБК, что благодарна за назначение чрезвычайным послом в Кабо-Верде

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская сказала в интервью телеканалу РБК, что благодарна за назначение её чрезвычайным послом в Кабо-Верде и отметила, что всегда хотела заниматься дипломатией. Поклонская добавила, что не была в Кабо-Верде, но собрала информацию о стране, как только узнала о назначении. Она пообещала оправдать высокое оверие.