Наталья Поклонская сказала в интервью телеканалу РБК, что благодарна за назначение чрезвычайным послом в Кабо-Верде

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская сказала в интервью телеканалу РБК, что благодарна за назначение её чрезвычайным послом в Кабо-Верде и отметила, что всегда хотела заниматься дипломатией. Поклонская добавила, что не была в Кабо-Верде, но собрала информацию о стране, как только узнала о назначении. Она пообещала оправдать высокое оверие.
2021-10-13T15:35:25+03:00
2021-10-13T15:35:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 13 октября 2021
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