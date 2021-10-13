Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на приговор историка Юрия Дмитриева

Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью.

В карточке дела сообщается, что кассация 5 октября была передана судье, а уже 12 октября суд вынес решение.

Адвокат историка Виктор Ануфриев сомневается в добросовестном изучении материалов судом. Сторонники Дмитриева уверены, что уголовное дело является местью спецслужб за публикацию материалов о сталинских репрессиях, а также данных о причастных к ним людей. Историка признали виновным в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетней дочери и приговорили его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В отношении Дмитриева также слушали дело о хранении оружия и изготовлении детской порнографии. Местные инстанции уже дважды оправдывали историка по этим делам, однако оба оправдательных приговора позже были отменены.

Весной Дмитриев подал жалобу на свой приговор в Европейский суд по правам человека.