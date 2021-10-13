В Белоруссии ввели уголовную ответственность для подписчиков Telegram-каналов, которые были признаны экстремистскими

Об этом сообщает главное управление по борьбе с преступностью. Максимальное наказание по данной статье может составить семь лет. На сегодняшний день в Белоруссии экстремистским признаны более ста Telegram-каналов.
2021-10-13T15:03:48+03:00
2021-10-13T15:03:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 13 октября 2021
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