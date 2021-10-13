«Росатом» подтвердил факт сделки по ввозу свыше тысячи тонн урановых отходов из Франции в Россию

В рамках соглашения между госкорпорацией «Росатом» и французской компанией Orano, которая специализируется на производстве и переработке ядерного топлива, еще этой зимой была доставлена первая партия отходов. Следующая ожидается до конца года. Уран из Франции планируют использовать для производства топлива для российских атомных электростанций. В госкорпорации подчеркивают, что в России есть технологии по переработке ядерных отходов, а поставки позволят сэкономить столько природного урана, сколько бы пришлось добывать в течение нескольких лет.

Факт заключения сделки компании признали после расследования экспертов-экологов. Они отмечали, что на самом деле большая часть отходов останется в России на неограниченное время, и рассматривать ситуацию нужно не как ввоз сырья, а именно ввоз ядерных отходов, хранение которых официально было запрещено еще 10 лет назад.

Отделение Greenpeace провело акцию протеста у штаб-квартиры французской компании Orano с требованием прекратить отправлять в Россию отходы.