Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская называет честью, а не ссылкой свое назначение послом в Кабо-Верде

В интервью телеканалу РБК она сказала, что давно хотела работать по дипломатической линии. Она напомнила, что обучалась в дипломатической академии и проходила стажировку в МИДе.
2021-10-13T14:31:58+03:00
2021-10-13T14:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 13 октября 2021
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