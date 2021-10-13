Еврокомиссия: «Газпром» полностью выполняет свои долгосрочные контракты по поставкам в Европейский союз

«Газпром» полностью выполняет свои долгосрочные контракты по поставкам в Европейский союз, но практически не поставляет дополнительные объемы газа, заявили в Еврокомиссии. В распространенном в Брюсселе заявлении говорится, что повышение цен на электроэнергию в первую очередь связано с мировым спросом на газ, который стремительно растёт по мере восстановления экономики.