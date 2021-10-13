Росатом действительно заключил контракт, в рамках которого в Россию будет поставляться регенерированный уран

Росатом действительно заключил с французской компанией Orano контракт, в рамках которого в Россию будет поставляться регенерированный уран. Пресс-служба корпорации сегодня сообщила, что он необходим для российских атомных электростанций. Использование такого урана позволит сэкономить столько природного сырья, сколько пришлось бы добывать на руднике в течение нескольких лет.