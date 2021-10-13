Депутаты петербургского заксобрания одобрили назначение главы Центрального района Максима Мейксина вице-губернатором

На новом посту он будет курировать внутреннюю политику. Однако даже в такой городской проблеме, как несогласованные уличные рисунки, существует иностранный след, рассказал Мейксин.

Назначение Максима Мейксина вице-губернатором поддержали 43 депутата, двое выступили против.

Перед тем как депутаты выслушали кандидата на должность вице-губернатора Петербурга Максима Мейксина, он выступил перед фракциями парламента. Ожидаемо, острых вопросов от партии власти не прозвучало. А вот парламентская оппозиция спрашивала, когда станут разрешать уличные политические мероприятия. Их запрещают под предлогом борьбы с коронавирусом, но часто разрешают городские праздники. Например, «Алые паруса». Мейксин настаивал на том, что надо бороться с COVID-19. Депутат Борис Вишневский напомнил, что в Центральном районе, которым руководил Мейксин, немало проблем с несогласованными граффити. «Эху Москвы в Петербурге» Мейксин как-то говорил, что они появляются в рамках некой вредительской американской программы под названием «Раздор». Он повторил этот тезис, выступая перед депутатами и журналистами. Про Мейксина стоит сказать также, что он — племянник убитого 23 года назад вице-губернатора Михаила Маневича, а отец Мейксина некогда работал в банковской сфере вместе с сыном нынешнего директора ФСБ Александра Бортникова. В итоге за Мейксина проголосовало 43 из 50 депутатов, двое проголосовало против.

Когда Максим Мейксин руководил Центральным районом на этих выборах против депутата Бориса Вишневского выдвинули кандидатов, которые сменили имя и фамилии, чтобы стать похожими на парламентария, и даже отрастили бороды. Эту историю обсуждали даже на федеральном уровне.

В ведении вице-губернатора по внутренней политике находятся, в частности, вопросы взаимодействия со СМИ и взаимодействие с политическими партиями.