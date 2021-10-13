Суд в Минске отклонил жалобу защиты журналиста «КП» Можейко на его арест

Слушание прошло в закрытом режиме. Можейко находится под стражей с первого октября. После допроса его перевели в следственный изолятор в Жодино. Спустя 10 суток он остался за решеткой, что косвенно говорит о том, что Можейко предъявили обвинения. Журналиста задержали на территории Белоруссии. Он вынужден был вернуться из России по требованию властей, которые не разрешили ему выезд в третью страну.

Адвокаты Можейко находятся под подпиской о неразглашении, поэтому официальной информации нет, однако предполагается, что он проходит по двум статьям – «разжигание расовой, религиозной и национальной вражды или розни» и «оскорбление представителей власти». Причиной могло быть интервью с одноклассницей программиста, застрелившего сотрудника белорусского, в котором он характеризуется положительно.

В Кремле ранее заявляли, что не могут защищать интересы Геннадия Можейко, поскольку он – гражданин Белоруссии.