Новые видеозаписи пыток заключенных оказались в распоряжении правозащитного проекта Gulagu.net

Его участники уже обрабатывают полученную информацию, сказал журналисту «Эха» Александру Плющеву основатель проекта Владимир Осечкин.

Ранее проект Gulagu.net уже опубликовал несколько видеороликов. Следственный комитет возбудил после этого не менее семи уголовных дел. Сообщалось об увольнении главы управления ФСИН по Саратовской области и нескольких его подчиненных.

Генпрокуратура намерена усилить надзор за местами заключения, пишет сегодня «Независимая газета». У заключенных, по словам экспертов, должна быть возможность обратиться за бесплатной помощью к адвокату, который подготовит заявление в полицию и суд и проследит, чтобы проверка шла надлежащим образом.