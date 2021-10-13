Генеральная инспекция Госдепартамента США ведет дело об исчезновении дорогих подарков для высокопоставленных лиц, к которому могли быть причастны сотрудники администрации Дональда Трампа, — сообщают некоторые американские СМИ.

Два десятка комплектов подарков, среди которых кожаные портфели, оловянные подносы и мраморные шкатулки с президентской печатью и факсимильными подписями главы государства и первой леди предназначались для вручения лидерам Большой Семерки, пишет Нью Йорк таймс. — Саммит, намеченный на лето прошлого года, так и не состоялся из-за пандемии, однако пакеты с заготовленными дорогостоящими сувенирами с тех пор исчезли. Со слов неназванного чиновника внешнеполитического ведомства, Госдеп сейчас расследует местонахождение данных предметов и обстоятельства, приведшие к их исчезновению.

Газета и раньше писала о начавшемся расследовании в связи с пропажей бутылки редкого виски стоимостью в почти шесть тысяч долларов, которую правительство Японии планировало вручить тогдашнему госсекретарю Майку Помпео: передача подарка была отложена, поскольку госсекретаря тогда не было в стране. Однако в интервью изданию Хилл адвокат Помпео сказал, что несмотря на факт регистрации посылки и передачу ее в хранилище подарков Госдепа, до адресата драгоценный алкогольный напиток так и не дошел.

В интервью Фокс ньюз бывший госсекретарь сказал, что, цитата, «понятия не имеет, как Государственный департамент потерял эту вещь», отметив при этом, что во время его пребывания в должности он сталкивался в госдепе, снова цитата, с «огромной некомпетентностью».