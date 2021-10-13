В ряде московских школ вводят бесплатное тестирование учащихся на коронавирус

В мэрии объясняют это непростой ситуацией с заболеваемостью.

В 10 образовательных учреждениях Москвы вводят обязательное экспресс-тестирование, рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, делаться это будет дважды в месяц всем классам с 1-го по 11-й. Для организации исследования, в каждой школе будут назначены определённые часы, обучающиеся будут приходить разными потоками, а брать биоматериал на анализ будут медицинские работники. Если же кто-то из родителей не захочет, чтобы его ребенок проходил соответствующую процедуру, они могут самостоятельно за свой счет тестировать подростка в сторонней организации и приносить результаты анализа в школу. Кроме того, решение о карантине для класса будет приниматься только при наличии у ребенка положительного ПЦР-теста или двух подтвержденных экспресс-анализов.

Причиной ужесточения мер безопасности стало увеличение случаев заражения среди детей. По данным властей, только за месяц число заболеваний среди несовершеннолетних выросло почти в 2,5 раза, а в более чем 280 случаях инфицированных пришлось госпитализировать. При этом за последние две недели произошел скачок на 40%. Нынешние ограничения должны помочь оттянуть или даже избежать перевода образовательных учреждений на дистанционный режим обучения, заключила Анастасия Ракова.

Первые тесты в столичных школах начнут делать уже завтра. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург уверен, что введение тестирования школьников – мера необходимая.

«Я отношусь к этому положительно. Это не блажь государства, а тот случай, когда надо это делать во имя безопасности и здоровья детей», — сказал Е.Ямбург.

Е.Ямбург полагает, что эта мера должна быть обязательной. «Я диву даюсь, как долго нам приходится уговаривать родителей сделать очевидные вещи. Я завидую тем странам, где подростков прививают от ковида с 12 лет. Вот все школьные учителя и сотрудники привиты. Но сейчас классы стали вылетать на карантин. Почему? Потому что ученики приехали откуда-то с юга, из других регионов, принесли всю эту ситуацию. Если бы мы все-таки имели право – а здесь мы не можем приказывать, только с согласия родителей – проводить такое тестирование, мы бы многие классы уберегли», — заключил он.



В оперативном штабе города, между тем, сказали агентству «Москва», что родителям не придется передавать в школу никаких бумаг или подписывать согласие на проведение теста.

Глава Свердловского отделения межрегионального родительского движения Герман Авдюшин настаивает, что при подобном тестировании необходимо соблюдать права ребенка.

Молодой возраст уже не является гарантией легкого течения болезни, предупреждал накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко.

За минувшие сутки в России было зарегистрировано почти 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. При этом скончались 984 человека, это новый суточный максимум с начала пандемии.