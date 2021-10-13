Третий евразийский женский форум начался сегодня в Петербурге

Влиятельные и знаменитые гостьи со всего мира обменяются мнениями о роли женщины в современном мире.

Полсотни именитых спортсменок и представительниц политики поучаствовали в забеге во время открытия евразийского женского форума. Параллельно этому делегация из Совета Федерации, возглавляемая его председателем Валентиной Матвиенко, прибыла в Таврический дворец. Примечательно, что сегодня с самого утра центр города был обездвижен автомобильными пробками. В большом заторе петербуржцы стояли на Литейном мосту, не проехать было и рядом с Таврическим дворцом по Шпалерной улице.

На время проведения форума до шестнадцатого октября на некоторых улицах Центрального и Адмиралтейского районов петербуржцам запретили парковаться. Евразийский женский форум планирует посетить президент России Владимир Путин, что также грозит Петербургу новыми транспортными перекрытиями.

Форум проходит в Петербурге третий раз за шесть лет. В этом году его участниками стали самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук и управляющий директор Google в России Юлия Соловьёва.