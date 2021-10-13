Следствие просит арестовать ректора Шанинки Сергея Зуева

В Тверской суд столицы поступило соответствующее ходатайство. Руководителя Московской высшей школы социальных и экономических наук подозревают в хищении более двадцати миллионов рублей. Зуев был задержан в рамках расследования дела о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении замминистра просвещения Марины Раковой.

Своей вины он не признает.

Литературовед Андрей Архангельский сказал в эфире «Эха», что задержание Зуева можно расценить как сигнал для других вузов. Шанинка, как заметил Архангельский, является выдающимся университетом страны, которым нужно гордиться. Как ожидается, вопрос о мере пресечения Зуеву Тверской суд рассмотрит в ближайшие часы.

По словам коллег Зуева, полицейские забрали его еще вечером в понедельник из больницы с гипертоническим кризом, а потом допрашивали более тридцати часов. Накануне дочь Зуева, Дарья, которая находится на девятом месяце беременности, вышла к зданию главного управления МВД по Москве на Петровке на одиночный пикет против задержания отца.