«Ведомости»: В России возник дефицит смартфонов популярных марок

Сразу несколько компаний столкнулись с ограничениями в поставках продукции Apple, Samsung и Xiaomi. На них приходится почти 90% оборота рынка, жалуются продавцы. В целом объемы поставок смартфонов снижаются почти во всех странах. Пандемия коронавируса ударила по производству многих компаний. Нарушены поставки комплектующих и производственный цикл.