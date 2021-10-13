«Ведомости»: В России возник дефицит смартфонов популярных марок

Сразу несколько компаний столкнулись с ограничениями в поставках продукции Apple, Samsung и Xiaomi. На них приходится почти 90% оборота рынка, жалуются продавцы. В целом объемы поставок смартфонов снижаются почти во всех странах. Пандемия коронавируса ударила по производству многих компаний. Нарушены поставки комплектующих и производственный цикл.
2021-10-13T13:05:01+03:00
2021-10-13T13:15:22+03:00
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13:05, 13 октября 2021
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