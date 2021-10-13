По данным экологов уже в этом месяце в Россию может отправиться партия радиоактивных отходов из Франции

Французское отделение Гринпис, отработав данные по порту Гавра выяснило, что в январе и феврале этого года в нашу страну уже были отправлены несколько десятков тонн урана, которые приняли в Санкт-Петербурге. В компании Орано этот факт признали, равно как и подтвердили существование контракта, согласно которому 1000 тонн регенерированного урана поступят в распоряжении корпорации Росатом.

Предполагается, что они будут переработаны на предприятии в Томске и повторно использованы в качестве топлива. В Гринпис же полагают, что на самом деле это не потенциальный источник энергии, а просто ядерные отходы, которые отправляют в Россию на хранение. Накануне Гринпис провел акцию в Париже у офиса компании Орано. В частности, на плакатах у участников по-русски было написано Россия – не ядерная свалка

Ввоз урановых отходов из Франции в Россию был прекращен 10 лет назад после многочисленных протестов в обоих странах.