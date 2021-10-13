Столичная мэрия отрицает сообщения в СМИ о намерении передавать полиции фото пользователей с портала mos.ru

В личном кабинете пользователей сайта mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. За это отвечает система единый центр хранения и обработки данных, пояснили в департаменте информационных технологий. Там утверждают, что она надёжно защищена. При этом в ведомстве признали, что пользователи действительно могут загружать на портал мэра и правительства Москвы свои фото при оформлении заявлений для некоторых госуслуг, например, чтобы получить охотничий билет.

Информацию в газете Коммерсант чиновники назвали не соответствующей действительности. Издание сегодня сообщило о решении властей Москвы передать фото с сайта mos.ru в систему распознавания лиц, которую МВД использует для поиска преступников и выписки штрафов. Журналисты на портале госзакупок нашли контракт стоимостью почти 240 миллионов рублей, заключённый подведомственным департаменту учреждением с компанией из Перми. По условиям контракта мэрия Москвы должна также обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов москвичей.

Ранее пресса сообщала о планах мэрии потратить 130 миллионов рублей на модернизацию системы распознавания лиц, которую используют полицейские. Улучшения позволят нейросети не только определять личности людей, но и отслеживать их маршруты.