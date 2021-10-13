Песков: В Кремле считают неуместными призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», — подчеркнул он.