Суд в Минске сегодня рассматривает жалобу на арест журналиста газеты «Комсомольская правда в Белоруссии» Г. Можейко

Слушания проходят в закрытом режиме. Самого журналиста в суд не доставили, передает агентство ТАСС. В редакции газеты предполагают, что следствие уже предъявило обвинение их сотрудника по статьям о разжигании вражды и оскорблении представителя власти, однако официально эту информацию в силовых структурах не подтверждали.

Можейко задержали в начале октября после выхода статьи о жителе Минска, который был убит во время операции КГБ. Силовики утверждали, что убитый оказал сопротивление и застрелил их коллегу. В статье, из-за которой вскоре был заблокирован сайт газеты, одна из знакомых убитого минчанина дала ему положительную оценку.