Московские власти отрицают планы передавать фотографии пользователей сайта столичных госуслуг в базу данных полиции

В департаменте информационных технологий столицы подчеркивают, что загрузка снимков в личном кабинете на сайте mos.ru не предусмотрена. В то же время там признали, что от пользователей могут потребовать фото для оформления заявлений на ряд госуслуг, например. Для получения охотничьего билета, передает агентство «Интерфакс».

Газета «Коммерсантъ» ранее написала, что московское правительство хочет доработать портал так, чтобы все загруженные фотографии направлялись в систему распознавания лиц, которой пользуется полиция.

Руководитель общественной организации «РосКомСвобода Артем Козлюк сказал нам, что передача полиции нарушает права москвичей.

Неправомерный доступ третьих лиц к личной информации увеличивает риски доступа к ним мошенников, отметил Артем Козлюк.