В столичном метро вновь произошел конфликт с участием мигрантов

Скандал разгорелся на Таганско-краснопресненской линии подземки. Несколько кавказцев с сильным акцентом матом оскорбляли девушку. За нее сначала вступился один из пассажиров, а затем и другие подключились к спасению пассажирки.

По данным интернет-издания «Подъем», кто-то из присутствующих сообщил об инциденте машинисту поезда. А уже на станции «Текстильщики» их ждала полиция.

Между тем, это уже не первый инцидент с участием мигрантов в столичном метро за последние две недели. Так, 4 октября в вагоне поезда, ехавшего от станции «Измайловская» к «Первомайской» Арбатско-Покровской линии трое приезжих оскорбляли и угрожали одной из пассажирок. В результате присутствующий при этом Роман Ковалев заступился за нее, в ответ на это мигранты стали жестоко избивать его ногами. Пострадавшего пришлось госпитализировать, а нападавших задержали. Против них возбуждено уголовное дело.

Где сейчас находятся задержанные на станции «Текстильщики», не уточняется. МВД ситуацию пока не комментировало.