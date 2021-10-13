Жалобу на приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву отказался рассматривать Верховный суд России

Об этом говорится в карточке дела на сайте суда. Дмитриева приговорили к тринадцати годам строгого режима по обвинению в насилии над приемной дочерью. Сам он вины не признает. Его адвокат Виктор Ануфриев сказал «Эху», что сомневается в добросовестном изучении дела судебной инстанцией.

«Это опубликовано только на сайте суда. Самого постановления я не получал», — сказал он. «Дело туда пришло, судя по сайту, 5 октября, а 12 октября уже было отказано в рассмотрении. Еще уберите оттуда два выходных.

Получается, что Верховный суд изучал эти 20 с лишним томов 4 дня. Вопрос: возможно ли за эти дни сделать правильный вывод о том, справедливый и законный приговор или нет. Конечно, невозможно», — подчеркнул он.

Сторонники Дмитриева и сам историк уверены, что это уголовное дело является местью спецслужб за исследования сталинских репрессий, а также публикации данных о причастных к ним.