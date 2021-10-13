Пожилые москвичи, которые сделают прививку от коронавируса, получат компенсацию в 10 тысяч рублей

Об этом сегодня объявили столичные власти. По их данным, ситуация с вакцинацией горожан старше 65 лет оставляет желать лучшего.

От ковида вакцинирована только треть пожилых москвичей, так, во всяком случае, говорят в штабе по борьбе с коронавирусом. Там отметили, что 86 процентов этой категории горожан умерли от инфекции. Половина из числа людей старше 60 лет, заражённых коронавирусом, требуют лечения в больнице. Поскольку их состояние может стремительно ухудшиться буквально за несколько дней, сообщил штаб в своём телеграм-канале. Многие пожилые москвичи попадают в реанимацию и находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Без симптомов коронавирус переносит считанный процент, добавили власти.

Сергей Собянин распорядился о новых мерах по стимулированию вакцинации. Москвичам старше 65 лет, которые сделают прививку от ковида или вакцинируются повторно, обещана компенсация в 10 тысяч рублей вместо наборов «С заботой о здоровье». Их выдают с конца июня, но теперь можно будет получить деньги. Для этого надо подать заявление в любой центр соцобслуживания Москвы. С собой должен быть паспорт и сертификаты о вакцинации и на получение подарочного набора, сказали в мэрии.

Привиться в Москве можно в ста центрах на базе городских поликлиник. Помимо этого вакцинация без записи по-прежнему доступна в торговых центрах и других местах столицы.