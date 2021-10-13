Полиция частично признанного государства Косово проводит операцию в городе Косовско-Митровица

Новое обострение на севере Косова. Как пишет местное интернет-издание «Косово-онлайн», полиция частично признанного государства проводит операцию в городе Косовско-Митровица.

Силовики применяют слезоточивый газ и шумовые гранаты. Проживающие здесь сербы блокируют на улицах движение грузовиков и пожарных машин. Также приходят сообщения об уличных протестах в других населенных пунктах, где проживают косовские сербы. Ранее обстановка на границе Сербии обострилась после того, как власти Косова запретили въезд машинам с сербскими номерами. В ответ сербы начали блокировать пограничные переходы.