Власти Черногории опубликовали список иностранцев, кто получил гражданство республики в обмен на инвестиции

В нем более ста пятидесяти имен, в том числе есть и выходцы из России. Как пишет газета РБК, указано лишь имя, место рождения и предыдущее гражданство, остальные личные данные спрятаны.

Тем не менее, в этом перечне есть полный тезка бывшего главы Ростуризма Олега Сафронова, у которого совпадает, в том числе, место рождения, а также тезка партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, который, как и российский предприниматель, родился в Сургуте. Черногория ранее обязалась закрыть программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Это произошло под давлением Запада. Похожая практика действует на Мальте. В прошлом году аналогичную программу отменили власти Кипра.