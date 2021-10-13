Британская газета Daily Express извинилась за публикацию статьи, в которой утверждалось, что Россия могла украсть формулу вакцины от коронавируса. Первоначально об этом написала газета Sun, после чего перепечатку сделал ряд изданий, в том числе Daily Express.

В самой Sun статью убирать не стали, но внесли в качестве дополнения комментарий Российского фонда прямых инвестиций, который называет версию газеты «очередным примером недостоверной информации». Представители Фонда подчеркивали, что обвинения в краже технологии для производства российской вакцины от коронавируса беспочвенны, поскольку препарат Спутник V и британская AstraZeneca используют разные платформы.