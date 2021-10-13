Китайские ученые проверят десятки тысяч образцов крови жителей города Ухань

По официальной версии, именно там была зафиксирована первая вспышка коронавируса. Как передает американский телеканал CNN, тестирование должно начаться в ближайшее время.

Его целью является попытка установить происхождение инфекции. По мнению некоторых экспертов, это позволит выяснить, кто был заражен первым, их возраст и род занятий. Сообщалось, что первый случай коронавируса был диагностирован в Китае на рынке в Ухани. Между тем, сообщалось, что ряд зарубежных спецслужб и экспертов проверяли версию о происхождении инфекции в уханьской лаборатории и возможной утечке.