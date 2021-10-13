Депутаты «Яблока» в Заксобраниях будут добиваться внесения в Госдуму законопроекта об отмене института иноагентов

Депутаты от фракции «Яблоко» в Законодательных собраниях Санкт-Петербурга, Карелии и Псковской области будут добиваться внесения в Госдуму законопроекта об отмене института иноагентов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член федерального политкомитета партии Лев Шлосберг.

«Конституция России все еще позволяет выдвигать проекты законов РФ от имени Законодательных собраний. Но нужно понимать, что каждый депутат Заксобрания может внести проект законодательной инициативы в Собрание, однако только Собрание может внести этот проект в Госдуму», — сказал он.

По словам Л.Шлосберга, таким образом гарантий, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму, нет. «Чтобы никто не испытывал иллюзий, что вот сейчас случится невозможное, и три Законодательных собрания – Карелии, Петербурга и Псковской области – вдруг внесут в Госдуму законопроект, ликвидирующий под корень закон об иностранных агентах, – этого, конечно, не произойдет. Но почему нужно вносить? Мы таким образом формируем общественную повестку дня и отвечаем на поток бесконечной травли, которая развязана в отношении иностранных агентов», — подчеркнул политик.

Л.Шлосберг отметил, что «на сегодня в России никто из почти ста иностранных агентов не видел документов Минюста или других ведомств, на основании которых они признаны иностранными агентами». «То есть когда иноагент обжалует это решение в суде и требует документ, на основании которого он признан таковым, Минюст заявляет: «Мы не можем это показать». А суд заявляет: «А мы не можем не доверять Министерству юстиции». Что еще удивительно: иноагенты не получают никаких извещений от Министерства юстиции, что они таковыми признаны; данная информация появляется только на сайте ведомства», — добавил он.

Л.Шлосберг также напомнил, что каждый квартал гражданин, признанный иностранным агентом, обязан отчитываться перед Минюстом «по очень сложной, постоянно меняющейся форме». «Если человек не отчитался один раз – административное наказание. Не отчитался два раза – уголовное наказание, лишение свободы», — уточнил он.

Кроме того, Л.Шлосберг отметил, что статус иноагента накладывает на человека обязанности вести предпринимательскую деятельность. «Если человека внесли в список СМИ-иноагентов, он обязан зарегистрировать юридическое лицо и через него вести свою деятельность «врага народа». А люди не ведут, не вели и в принципе не собираются вести никакой предпринимательской деятельности. У них нет для этого ресурсов, нет уставного капитала, нет денег, чтобы проводить ежегодный аудит», — пояснил он.

Л.Шлосберг также добавил, что любое сообщение иноагентов в соцсети должно быть маркировано соответствующей плашкой из 24 слов, иначе следует «административное наказание за любую реплику».