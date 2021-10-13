Выставка Сальвадора Дали начинает работу в Петербурге

Центральная тема экспозиции – образы возлюбленной художника.

Выставка «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже объединила произведения живописи и графики, которые художник посвятил жене. Дали называл её музой, мифологизировал ее образ в таких полотнах как «Атомная Леда» и «Галарина». Эта работа не покидала стен личного Театра-музея художника с момента его смерти.

Организаторы обещают познакомить посетителей и с настоящей Гала – урожденной Еленой Дьяконовой – интеллектуалкой и писательницей, которая оказала влияние на ряд своих знаменитых друзей и спутников. По словам организаторов, предыдущая выставка работ Дали в Москве побила все российские рекорды посещаемости. И если бы не пандемия, из-за которой ее пришлось закрыть на месяц раньше, она наверняка бы заняла место и в Книге рекордов Гиннесса, отметили в музее Фаберже.



Выставка «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» будет работать до конца новогодних праздников.