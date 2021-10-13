Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным проектом интернет-видеосервиса Netflix

На этой платформе он достиг отметки в сто одиннадцать миллионов просмотров, сообщили представители ресурса. Сериал представляет собой антиутопию об игре, в которой людям, нуждающимся в деньгах, предлагают пройти смертоносные испытания. Сейчас он занимает первое место в десятке популярных на Netflix почти в ста странах.
2021-10-13T11:04:24+03:00
2021-10-13T11:04:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:04, 13 октября 2021
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