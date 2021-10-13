Меры безопасности усилены в муниципальных учреждениях Абакана

Это связано с угрозами вооруженного нападения.

Слухи о возможном нападении на одну из школ столицы Хакасии появились сегодня в родительских чатах и на страницах учебных заведений в социальных сетях. После публикации этих сообщений местное управление ФСБ усилило контроль на входах во все бюджетные учреждения республики.



Власти попросили горожан быть предельно внимательными и не пересылать сообщения о якобы готовящемся преступлении в соцсети и другие чаты во избежание паники. Если человек получит такое сообщение, в мэрии советуют сразу передать информацию в спецслужбы или в администрацию города. Как сообщает абаканская пресса, все данные о возможном инциденте уже переданы силовикам. В случае, если они окажутся ложными, их отправителей ждет уголовная ответственность.

Накануне новосибирские студенты и школьники получили подобные угрозы. Тогда власти города попросили учащихся оставаться дома.