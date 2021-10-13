Госдепартамент США выясняет судьбу дорогих подарков, которые предназначались для иностранных высокопоставленных лиц

По некоторым данным, их могли забрать сотрудники администрации бывшего президента Дональда Трампа, передает телеканал NBC. Источник во внешнеполитическом ведомстве утверждает, что стоимость пропавших вещей значительна. Среди недостающих предметов есть подарочные пакеты для иностранных лидеров на саммите G7, который отменили из-за коронавируса.

В наборы входили кожаные портфели, оловянные подносы, мраморные коробки с президентской печатью или подписями Дональда и Мелани Трамп. Также в числе пропавших вещей оказалась бутылка японского виски стоимостью почти шесть тысяч долларов, которую получил в подарок прежний госсекретарь Майк Помпео. Сам он говорил, что так и не получил этот презент.