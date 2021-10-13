Тверской суд Москвы уже сегодня может рассмотреть вопрос о мере пресечения ректору Шанинки

Тверской суд Москвы уже сегодня может рассмотреть вопрос о мере пресечения ректору московской высшей школы социальных и экономических наук. Полиция задержала Сергея Зуева в рамках расследования дела бывшего замминистра просвещения Марины Раковой.

О том, что следствие будет обращаться в Тверской райсуд, сообщали накануне несколько СМИ со ссылкой на источники. На сайте инстанции пока этой информации нет. Неизвестно и то, какую меру пресечение намерено запросить обвинение. Ректора Шанинки Сергея Зуева обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей, выделенных вузу на исследовательскую деятельность.

Еще одним фигурантом по делу проходит экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова. Ее также обвиняют в хищении. О задержании Зуева стало известно вчера. По словам родственников, силовики забрали его из больницы, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием, и сразу повели на допрос, который продолжался около 30 часов. Затем Зуева перевели в изолятор временного содержания, где он ожидает суда. Свою вину ректор Шанинки не признает. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Вскоре после задержания дочь Сергея Зуева Дарья, которая находится на девятом месяце беременности, вышла на одиночный пикет к Главному управлению МВД по Москве. Она назвала дело против своего отца надуманным.

Литературовед Александр Архангельский сказал в эфире «Эха», что, по его мнению, задержание Зуева является сигналом для других вузов. Архангельский добавил, что Шанинка является выдающимся университетом страны, которым следует гордиться.