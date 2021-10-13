Конгресс США согласился с повышением потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов

Это отодвигает перспективу дефолта по обязательствам.

Ранее было получено одобрение Сената. Теперь документ поступит в Белый дом и если Президент Джо Байден его подпишет, а он это сделает в ближайшее время, денег для выполнения принятых на себя обязательств хватит до начала декабря. До этого в министерстве финансов говорили о середине октября, как о часе икс и теоретически возможном дефолте.

Как сообщает ТАСС, сейчас в американском сенате лежит законопроект, который приостанавливает действие лимита на заимствование до конца будущего года, однако с его принятием существуют сложности. Республиканцы готовы заблокировать закон. Они требуют от своих конкурентов из демократической партии рассказать как именно они собираются сокращать расходы. Как сообщает РБК – один из возможных вариантов – увеличение налогов для состоятельных американцев.

Крупнейшими иностранными кредиторами США являются Китай и Япония. Их совместная доля составляет почти 35 процентов.