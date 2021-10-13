ФАС проведет заседание по делу в отношении «Магнитогорского металлургического комбината» по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

В ведомстве уверены, что комбинат необоснованно повышал цены на внутреннем рынке. Так, стоимость горячекатаного плоского проката только в первом полугодии выросла более чем на 50%, хотя само сырье не росло такими темпами. По данным ФАС, спрос на продукцию также не увеличивался.

Ранее представители ММК не смогли ответить на вопрос комиссии ФАС о ценовой политике компании на рынке, и вины своей не признали.

Федеральная антимонопольная службы в апреле возбудила сразу три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского проката. Претензии возникли к «Магнитогорскому металлургическому комбинату», «Северстали» и «Новолипецкому металлургическому комбинату». После возбуждения дел акции компаний временно просели на бирже

Все компании заявляли готовность сотрудничать с ФАС в рамках расследования.