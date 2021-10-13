Заболеваемость коронавирусом среди школьников в Москве выросла в 2,5 раза

На больничных койках, по данным заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, находятся почти 300 детей. При этом вводить дистанционное обучение в школах пока не планируют. Это станет крайней мерой, подчеркнула чиновница.

Пока в столице прорабатываются другие способы борьбы с распространением коронавируса. В качестве эксперимента в 10 учебных учреждениях ввели бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Ученики с 1 по 11 классы будут проходить его раз в две недели. В мэрии уточнили, что положительный тест не будет основанием для закрытия класса на карантин, а только станет индикатором, чтобы направить к ребенку врача. По итогам эксперимента по введению планового тестирования среди школьников будет выработан алгоритм, и такую практику могут распространить и на другие учебные учреждения Москвы.

Первые тесты в столичных школах начнут делать с завтрашнего дня.