Движение поездов на Курском направлении железной дороги восстановлено, говорят в столичном департаменте транспорта

Сейчас диспетчеры устраняют последствия сбоя. В мэрии предупреждают, что возможны небольшие корректировки в расписании электричек и не исключены отмены. Причиной неполадок стала остановка поезда возле станции Остафьево. Что произошло с составом, не отмечается.