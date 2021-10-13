Движение поездов на Курском направлении железной дороги восстановлено, говорят в столичном департаменте транспорта

Сейчас диспетчеры устраняют последствия сбоя. В мэрии предупреждают, что возможны небольшие корректировки в расписании электричек и не исключены отмены. Причиной неполадок стала остановка поезда возле станции Остафьево. Что произошло с составом, не отмечается.
2021-10-13T10:02:27+03:00
2021-10-13T10:19:37+03:00
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10:02, 13 октября 2021
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