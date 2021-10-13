Российские правозащитники планируют обсудить сегодня с чиновниками ситуацию с пытками осужденных в колониях

На встрече ожидаются члены президентского совета по правам человека, общественной наблюдательной комиссии, тюремного ведомства, а также министр юстиции Константин Чуйченко, передает агентство «Интерфакс».

Тема пыток вновь стала резонансной после того, как правозащитный проект Гулагу.нет опубликовал видео издевательств над заключенными в колониях. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, в их распоряжении оказалось более тысячи видеофайлов. Между тем, несколько часов назад в интервью журналиста «Эха» Александру Плющеву Осечкин рассказал, что их источник получил еще одну часть архива с записью пыток.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел после публикации видео с пытками. Сообщалось об увольнении главы управления ФСИН по Саратовской области и нескольких его подчиненных.