Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву

Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда. Дмитриева признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорили к тринадцати годам строгого режима. Сам историк вины не признает. Он и его сторонники уверены, что уголовное преследование являются местью со стороны силовых структур, поскольку обвиняемый занимался исследованиями сталинских репрессий и их исполнителей в Карелии.
2021-10-13T09:31:50+03:00
2021-10-13T09:31:50+03:00
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09:31, 13 октября 2021
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