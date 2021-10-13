Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву

Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда. Дмитриева признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорили к тринадцати годам строгого режима. Сам историк вины не признает. Он и его сторонники уверены, что уголовное преследование являются местью со стороны силовых структур, поскольку обвиняемый занимался исследованиями сталинских репрессий и их исполнителей в Карелии.